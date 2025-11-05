'Socialist' Zohran Mamdani tot burgemeester New York gekozen: wat dat voor de Democraten én Donald Trump betekent

De winst van Mamdani en die van gouverneurs Mikie Sherrill en Abigail Spanberger zijn goed nieuws voor de Democraten. Nadat Donald Trump het presidentschap in 2024 won was het nog maar de vraag of de partij in staat was op te boksen tegen de Republikeinen. "Maar dit zegt nog helemaal niks", merkt verslaggever Tom van 't Einde op. "De partij is nog steeds verdeeld in een stammenstrijd."