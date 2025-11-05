'Socialist' Zohran Mamdani tot burgemeester New York gekozen: wat dat voor de Democraten én Donald Trump betekent
Democraten in New York, New Jersey en Virginia vieren feest. In deze staten won de partij de verkiezingen voor het burgemeesterschap en het gouverneurschap. Vooral de winst van Zohran Mamdani, de nieuwe burgemeester van New York, wordt groots gevierd.
De winst van Mamdani en die van gouverneurs Mikie Sherrill en Abigail Spanberger zijn goed nieuws voor de Democraten. Nadat Donald Trump het presidentschap in 2024 won was het nog maar de vraag of de partij in staat was op te boksen tegen de Republikeinen. "Maar dit zegt nog helemaal niks", merkt verslaggever Tom van 't Einde op. "De partij is nog steeds verdeeld in een stammenstrijd."
Vragen? Stel ze!
Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons een berichtje via de chat.