Snelle speedboten met duizenden kilo's cocaïne: hoe drugssmokkel met nieuwe methode makkelijker wordt

De speedbootjes halen de cocaïne af bij grote schepen en leggen daarna honderden kilometers op open zee af om de drugs te vervoeren. Bij kleine slecht beveiligde havens in Zuid-Europa komt de drugs vervolgens aan land.

Wendbaar en snel

Frankrijk zet de marine in om tegen de nacro-lancha's in te gaan, maar ook dat loopt vast door het grote aantal speedboten. Criminoloog Yarin Eski snapt waarom het zo lastig is om de bootjes te onderscheppen. "Dit soort speedboten zijn wendbaarder en sneller dan die hele grote schepen. En minder snel te detecteren, omdat ze kleiner zijn."

Omdat de Franse marine het niet alleen aankan, vraagt Frankrijk, samen met MAOC-N (de Europese organisatie tegen drugssmokkel op zee) hulp van Europa. Dat blijkt uit documenten die Duitse zenders NDR en WDR en de Süddeutsche Zeitung hebben gedeeld net onder andere NRC, Le Monde, Irpi Media en The Washington Post.