Slijters halen biologische wijn uit schappen om 'duur en zinloos' bio-certificaat: 'Dit verdien ik niet terug'

'Het is een verdienmodel'

De certificering "is een verdienmodel", zegt wijnboer David Klenert. Hij produceert al tien jaar biologisch, met alle bijbehorende keurmerken. Maar in maart dit jaar heeft hij zijn certificaten teruggegeven, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in het systeem.

"Het gaat alleen maar om geld verdienen, het biologische staat niet voorop", zegt hij. Klenert mag zijn wijnen niet meer biologisch noemen, omdat hij schapen laat grazen onder zijn wijnranken. Zij houden het gras kort en bemesten het land.

Schapen

"Ze vroegen of mijn schapen bio-certificaten hebben. Als ze die niet hebben verliest mijn wijn ook de biologische status. Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. De Europese bio-wetgeving is volkomen doorgeslagen."

Klenert betaalde voor zijn certificering elk jaar ongeveer 4.000 euro. De wijn die hij vóór afgelopen maart produceerde, mag ook niet meer als biologisch worden verkocht. "Alleen maar omdat ik niet betaal. Meerdere jaargangen rode wijn zijn feitelijk van me gestolen."