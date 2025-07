'Schrik zat er goed in': Osman en Oumaima zorgden als buurtwerkers voor hun wijk na steekpartij bij de Dam

Osman Demirci was net vertrokken uit de buurt toen hij hoorde over de steekpartij. "Het eerste wat ik heb gedaan is terugkomen om te kijken of ik wat kon doen", vertelt hij. "Je allereerste vraag is: hoe gaat het? Hoe leeft het in de buurt? Is er behoefte aan nazorg?"

Oase van rust

De smalle straat en de omgeving waren afgezet met linten, de Dam ontruimd en er was een traumahelikopter geland. "Dat maakte toch wel dat het een bijzondere en impactvolle gebeurtenis was", vertelt hij. Osman werkt samen met Oumaima Taji namens de gemeente Amsterdam als gebiedsmakelaars in het centrum. Ze zijn de verbindende schakel tussen buurt, bewoners en ondernemers en het stadsbestuur.

Ze kennen de omgeving en de mensen die er wonen goed. De Sint Nicolaasstraat, een smal straatje in de buurt van de Dam waar Roman D. stekend doorheen rende, noemen ze een 'oase van rust' midden in het toeristisch centrum. Een hechte buurt, een plek waar ook mensen met gezinnen wonen. "Die leven hier gewoon hun dagelijks leven."