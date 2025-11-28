Sabine deed aangifte van aanranding en moest 6 jaar wachten tot het strafproces helemaal afgerond was en haar dader werd veroordeeld. Ze begrijpt dat anderen aangifte doen, maar zelf zou ze dit niet meer willen. "Zoek liever professionele mentale hulp."

Sabines aanrander werd veroordeeld, toch zou ze nu nooit meer aangifte doen: 'Lang proces is het niet waard'

Ook Sabine* volgde afgelopen maand de strafzaak rond Marco Borsato, die verdacht wordt van ontucht met een 15-jarig meisje. "Ik had medelijden met haar", zegt Sabine over de jonge vrouw die aangifte deed tegen Borsato. Onderschatten 2 dagen lang werden allerlei details gedeeld over de jonge vrouw en het gezin. "Ik denk wel dat het heel, heel zwaar is om mee om te gaan." Sabine weet hoe het is, haar leven stond jarenlang in het teken van een zedenzaak. Het duurde 6 jaar tot de veroordeling van de man die haar aanrandde definitief werd. Veel mensen onderschatten wat een zedenzaak met mensen doet, zegt ze. "Als ik kijk naar mezelf, wat de afgelopen jaren met mij hebben gedaan, dan kan ik echt als ervaringsdeskundige zeggen: nee, dat valt niet mee", zegt Sabine. Dat is niet haar echte naam, ze wil niet dat mensen weten wie zij is.

'Ik wilde gerechtigheid' Sabine werd aangerand toen ze 18 jaar oud was. Over wat er precies gebeurde, wil ze niet veel kwijt. "Wat ik er wel over kan vertellen is dat ik in het moment zelf dacht dat ik doodging", vertelt ze. "Ik heb wel gezegd dat ik het niet wilde. Dat heb ik hardop gezegd." In de situatie zelf bevroor ze. Een reactie die veel vrouwen hebben die te maken krijgen met seksueel geweld. "Het was een ervaring waarin je echt compleet bevriest en dat is echt een overlevingsmechanisme." Ze deed aangifte omdat ze wilde dat de dader dit niemand anders meer zou aandoen. In je achterhoofd "Ik wilde gerechtigheid", vertelt ze. Wat volgde was een slopende strafzaak, waarin de dader tegen vrijwel iedere uitspraak in beroep ging. "De impact had ik wel onderschat, want elk detail wordt uitgeknepen. Er wordt gekeken of je tranen echt zijn, het vraagt zoveel van je."

Elk detail wordt uitgeknepen. Er wordt gekeken of je tranen echt zijn, het vraagt zoveel van je Sabine over de strafzaak

Iedere keer leefde ze weer naar een nieuwe datum in de zaak. Het trok haar 'leeg'. "Het vraagt zoveel van je, je moet je voorstellen dat je 6 jaar leeft met dit in je achterhoofd." Uiteindelijk wordt de dader onherroepelijk veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. "Schrijnend", noemt ze het uiteindelijke oordeel.

'Liever professionele hulp' Over of ze opnieuw aangifte zou doen, is ze helder. Dat zou zij niet meer doen. "Omdat ik echt van mening ben dat de lengte van het proces en ook de straffen die erop staan, die zijn het niet meer waard", zegt ze. "Ik zoek liever professionele mentale hulp voor mezelf, dan dat ik ooit nog door zo'n proces heen ga." Voor Sabine was het hele proces net zo schadelijk als wat er is gebeurd. "Maar voor iedereen is het anders", benadrukt ze. "Voor iemand kan het heel veel brengen en aangifte kan het juist ook heel helend werken, maar laat je wel echt goed informeren. Maak uiteindelijk echt je eigen keuze, laat je niet pushen." *Sabine is een verzonnen naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.