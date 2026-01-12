Rechtszaak tegen Mels van B. uit Barendrecht gaat van start: 5 vragen over de unieke zedenzaak die tientallen gezinnen trof

Op 17 september 2024 komt één van de meest geruchtmakende zedenzaken van de afgelopen jaren aan het licht, als Mels van B. uit Barendrecht zich meldt bij de politie. Hij zou tientallen minderjarige kinderen seksueel hebben misbruikt en gefilmd. Sommige slachtoffers zouden ook door hem gedrogeerd zijn. Advocaat Angelica Hamers, die 27 slachtoffers bijstaat in deze zaak, en justitieverslaggever Eveline Rethmeier blikken vooruit op de strafzaak die vandaag in de rechtbank in Rotterdam van start gaat.

1.Waarvan wordt Mels van B. precies beschuldigd?

De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van het fysiek misbruiken van zeker 18 kinderen. In totaal staan 31 kinderen, voornamelijk meisjes, als slachtoffer in het dossier. De feiten variëren van het stiekem filmen en fotograferen van jonge meisjes tot ernstig fysiek seksueel misbruik.

"De zaak kwam aan het licht nadat 1 slachtoffer zich gemeld had", vertelt EenVandaag-justitieverslaggever Rethmeier. "Toen is er bij de verdachte een enorme lading aan beeldmateriaal in beslag genomen. Dat moest allemaal uitgebreid onderzocht worden. Het merendeel van deze slachtoffers was tussen de 9 en 12 jaar oud toen het misbruik plaatsvond."

Volgens het OM zou Van B. zijn eigen kinderen als lokaas hebben gebruikt. "Het misbruik vond met name plaats tijdens logeerpartijtjes bij zijn dochters", weet Rethmeier. "Van B. misbruikte dan de vriendinnen van zijn dochters in hun slaap, na ze te hebben gedrogeerd. In 2024 werd een van zijn slachtoffers wakker en zag hem op haar bed zitten. Zij vertelde dit aan haar ouders en die zijn toen naar de politie gestapt."