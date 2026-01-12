Rechtszaak tegen Mels van B. uit Barendrecht gaat van start: 5 vragen over de unieke zedenzaak die tientallen gezinnen trof
Na anderhalf jaar van inleidende zittingen, gaat vandaag de zedenzaak tegen Mels van B. uit Barendrecht echt inhoudelijk van start. Met maar liefst 31 jonge slachtoffers is de zaak echt uniek. "De omvang van deze zaak is echt ongekend."
Op 17 september 2024 komt één van de meest geruchtmakende zedenzaken van de afgelopen jaren aan het licht, als Mels van B. uit Barendrecht zich meldt bij de politie. Hij zou tientallen minderjarige kinderen seksueel hebben misbruikt en gefilmd. Sommige slachtoffers zouden ook door hem gedrogeerd zijn. Advocaat Angelica Hamers, die 27 slachtoffers bijstaat in deze zaak, en justitieverslaggever Eveline Rethmeier blikken vooruit op de strafzaak die vandaag in de rechtbank in Rotterdam van start gaat.
1.Waarvan wordt Mels van B. precies beschuldigd?
De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van het fysiek misbruiken van zeker 18 kinderen. In totaal staan 31 kinderen, voornamelijk meisjes, als slachtoffer in het dossier. De feiten variëren van het stiekem filmen en fotograferen van jonge meisjes tot ernstig fysiek seksueel misbruik.
"De zaak kwam aan het licht nadat 1 slachtoffer zich gemeld had", vertelt EenVandaag-justitieverslaggever Rethmeier. "Toen is er bij de verdachte een enorme lading aan beeldmateriaal in beslag genomen. Dat moest allemaal uitgebreid onderzocht worden. Het merendeel van deze slachtoffers was tussen de 9 en 12 jaar oud toen het misbruik plaatsvond."
Volgens het OM zou Van B. zijn eigen kinderen als lokaas hebben gebruikt. "Het misbruik vond met name plaats tijdens logeerpartijtjes bij zijn dochters", weet Rethmeier. "Van B. misbruikte dan de vriendinnen van zijn dochters in hun slaap, na ze te hebben gedrogeerd. In 2024 werd een van zijn slachtoffers wakker en zag hem op haar bed zitten. Zij vertelde dit aan haar ouders en die zijn toen naar de politie gestapt."
2. Wat maakt deze strafzaak zo uniek?
"Allereerst de ongekende omvang van deze zaak", antwoordt de justitieverslaggever. "Niet alleen het grote aantal slachtoffers dat Van B. heeft gemaakt, maar ook het feit dat hij dit misbruik jarenlang achter elkaar kon plegen." Van B. maakte namelijk in 2011 al zijn eerste slachtoffer.
Daarnaast is ook het strafdossier zeer omvangrijk, gaat Rethmeier verder. "De politie trof bij de verdachte maar liefst 70 terabyte aan beeldmateriaal aan dat hij van zijn slachtoffers heeft gemaakt. Deze enorme bulk aan materiaal moest zorgvuldig worden uitgeplozen om alle slachtoffers te identificeren en de aard van de misdrijven vast te kunnen stellen."
"Via het DNA-materiaal op knuffels van de kinderen is gekeken of er een match is met Van B., om vast te kunnen stellen of er misbruik heeft plaatsgevonden."
Wat ook een bijzonder aspect is van deze strafzaak, is dat Van B. een deel van zijn slachtoffers gedrogeerd zou hebben. Hierdoor kan een deel van de jonge slachtoffers zich niets meer herinneren van het misbruik. Dat plaatst ouders voor "een duivels dilemma", legt advocaat Hamers uit: 'Moet ik mijn kind nou wel of niet vertellen over het misbruik?'
"Ouders, zitten met de vraag: heeft mijn kind bewust geen herinneringen meer aan het misbruik, of heeft mijn kind het misbruik misschien wel weggestopt", gaat de advocaat verder. "En wat gebeurt er als ik het wel of juist niet vertel? Er is geen handleiding hoe je hier als ouder mee om moet gaan."
3. Mels van B. is medisch uitvoerig onderzocht, wat is hier uitgekomen?
Van B. zou pedofiel, hyperseksueel en autistisch zijn. En ook zou hij lijden aan borderline, vertelt justitieverslaggever Rethmeier. "Deze conclusies zijn getrokken in het Pieter Baan Centrum, waar de verdachte uitgebreid is onderzocht. Bij één van de seksuele stoornissen wordt gesproken over 'pedofilie, gericht op pre-puberale meisjes'."
Daarnaast zeggen de deskundigen dat de kans op herhaling groot is, zegt Rethmeier. "Ook oordelen ze dat Van B. verminderd toerekeningsvatbaar is en tbs met dwangverpleging noodzakelijk is. Volgens hen is langdurig toezicht op de verdachte noodzakelijk."
4. Wat kunnen we verwachten van deze procesweek?
De rechtbank in Rotterdam heeft 6 zittingsdagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Maandag en dinsdag zullen de specifieke feiten per slachtoffer worden behandeld.
Op donderdag en vrijdag is het woord aan de slachtoffers. Rethmeier: "De rechtbank heeft hier bijna 2 dagen voor ingeruimd. Dat is echt heel uitzonderlijk. Dat zie je bijna nooit bij strafzaken. Maar gezien het grote aantal slachtoffers is het ook logisch dat de rechter hier veel tijd voor neemt."
Maandag 12 januari zal het Openbaar Ministerie met zijn strafeis komen. Als het proces volgens planning verloopt, zal de rechter op 5 maart uitspraak doen.
5. Zullen alle ouders gebruik maken van hun spreekrecht?
"Het wisselt heel erg, hoe ouders omgaan met deze strafzaak", legt advocaat Hamers uit. "Er zijn ouders die echt elke zittingsdag aanwezig willen zijn en ieder woord willen horen en overal bij willen zijn." Deze ouders zullen ook zeker gebruik maken van hun spreekrecht, zegt ze.
"Maar daarnaast heb je ook ouders die juist helemaal niks mee willen krijgen van de strafzaak. En je hebt ook nog een aantal ouders die via een livestream het proces kunnen volgen."
Gezien de gevoeligheid van deze zaak, doet de rechtbank in Rotterdam er alles aan om de anonimiteit van de slachtoffers te waarborgen. "De slachtoffers hebben een code naam gekregen, dit is om de privacy van de slachtoffers te garanderen", vertelt de advocaat. "Niet alleen de rechtbank, maar ook verdachte Mels van B. zal deze codes gebruiken. Ik heb dit persoonlijk als advocaat nog niet eerder mee gemaakt. Het feit dat ook de verdediging hier aan mee werkt is heel bijzonder."