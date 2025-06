Protestactie op Zuid-Chinese Zee moet Filipijnse vissers hoop geven: 'Laten ons niet intimideren door China'

Invloed op Nederlandse welvaart

De Zuid-Chinese Zee vormt ook een belangrijke doorgangsroute tussen de Indische en de Stille Oceaan en dat is ook voor Nederland van belang.

"Nederland is sterk afhankelijk van vrije doorvaart op internationale wateren", legt Wits uit. "Onze welvaart rust voor een groot deel op vrije wereldhandel, dus het is in ons belang dat deze zeeën open en toegankelijk blijven."

'Wat doen jullie hier?'

Wanneer het schip Pagasa nadert, slaat het weer om. Het geplande concert op zee kan niet doorgaan. In plaats daarvan worden de vissers aan boord gehaald en vindt het concert plaats op de brug van het schip.

Het lijflied van de missie is Teritoryo, van de Filipijnse hiphopformatie Morobeats. Zij zingen geheel in de geest van de actie: "Het is ons grondgebied, wat doen jullie hier? We hebben jullie al te veel gegeven. Het is ons thuis, dat geven we niet weg."