Politieke partijen hebben steeds meer voorstellen die tegen de rechtsstaat ingaan: 'Zorgwekkend signaal'
Zeker twaalf van de vijftien partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben plannen die tegen de rechtstaat ingaan. Dit blijkt uit een rapport van de Nederlandse Orde van Advocaten, die de verkiezingsprogramma's grondig heeft doorgenomen.
Onrechtsstatelijke voorstellen
In het rapport vergelijkt de onafhankelijke commissie van de beroepsorganisatie voor advocaten de verkiezingsprogramma's van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Thema's zoals respect voor de grondwet, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst zijn hierbij belangrijk. Er wordt gekeken of partijen hier respectvol mee omgaan.
Van alle partijen die nu in de Kamer zitten, zijn er op slechts drie niets aan te merken volgens de commissie: GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en Volt. De PVV en Forum voor Democratie scoren het slechtst. In zo'n 30 gevallen zijn plannen van deze twee partijen onrechtsstatelijk, stelt de commissie.
'Er staat écht iets op het spel'
"Er staat écht iets op het spel", regeert hoogleraar rechtstheorie Elaine Mak van de Universiteit Utrecht. Mak is ook een van de opstellers van het rapport van de Orde.
"De rechtsstaat wordt door ons als samenleving omarmd als het kader waarin we met elkaar kunnen samenleven. Als er door grenzen heen wordt gegaan, dan zie je dat dat met name zit op de bescherming van kwetsbare groepen en op asiel en migratie." Ze noemt de uitkomst van het rapport een zorgwekkend signaal voor onze samenleving als geheel.