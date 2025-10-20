Politieke partijen hebben steeds meer voorstellen die tegen de rechtsstaat ingaan: 'Zorgwekkend signaal'

Onrechtsstatelijke voorstellen

In het rapport vergelijkt de onafhankelijke commissie van de beroepsorganisatie voor advocaten de verkiezingsprogramma's van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Thema's zoals respect voor de grondwet, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst zijn hierbij belangrijk. Er wordt gekeken of partijen hier respectvol mee omgaan.

Van alle partijen die nu in de Kamer zitten, zijn er op slechts drie niets aan te merken volgens de commissie: GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en Volt. De PVV en Forum voor Democratie scoren het slechtst. In zo'n 30 gevallen zijn plannen van deze twee partijen onrechtsstatelijk, stelt de commissie.