Politiek commentator Joost Vullings over VVD- en CDA-congres: 'Beide benadrukten dat er iets op het spel staat voor het land'
De strijd om de kiezers is vandaag echt begonnen, want zes partijen trapten dit weekend de verkiezingscampagne af met hun congres. Zo ook de VVD en het CDA, twee partijen die er op dit moment heel anders voor staan in de zetelpeiling.
Bij het CDA heerst door de populariteit van de partij al maanden een vrolijke sfeer. Bij de VVD is dat anders. In de nieuwste peiling verloor de partij 8 zetels en staat daarmee op het laagste punt in jaren. "Het ziet er momenteel niet goed uit", zegt een VVD-lid tijdens het congres.