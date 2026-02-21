Polen wil weer inzetten op landmijnen: dit is waarom

Net als Finland en de Baltische staten, zegt ook Polen niet meer verder te willen met het anti-landmijnenverdrag dat ongeveer 30 jaar geleden werd gesloten. Niet toevallig zijn het allemaal buurlanden van Rusland die weer gebruik willen maken van landmijnen, want de dreiging uit dat land wordt flink gevoeld.

Mijnen zijn goedkoop en effectief, maar ook heel gevaarlijk voor burgers. Hulporganisaties zijn dan ook tegen de stap om weer gebruik te maken van mijnen, want het risico op burgerslachtoffers is groot. En opruimen van mijnen kan tientallen tot wel honderden jaren duren.