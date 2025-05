Opsporingsdiensten Duitsland bezorgd over steedse jongere rechtsextremisten, 'en dit speelt ook in Nederland'

Politiek geweld

In Duitsland worden criminele daden, zoals die van de rechtsextremistische jongeren afgelopen week, onder politiek geweld geschaard. En die vorm van geweld is daar in het afgelopen jaar met 40 procent toegenomen, vertelt Rodermond. "Ongeveer de helft daarvan ontstaat vanuit de rechtsextremistische ideologie."

De populariteit van de extreemrechtse politieke partij AfD kan zeker een rol spelen, zegt de criminoloog. "Het blijft lastig om vast te stellen wat de invloed is van een politieke partij op de denkbeelden van mensen, maar je ziet wel dat in online groepen veel wordt verwezen naar de AfD. Ik denk overigens dat iedereen die polarisatie aanwakkert een rol heeft in de toename van rechtsextremisme."

Op veel plekken een toename

Ook in andere delen van Europa is als een aantal jaar sprake van een toename van rechtsextremisme, vertelt Rodermond. "En ook hier is er een toename van het aantal jongeren dat wordt verdacht van extremistische criminaliteit. Daar waarschuwde de AIVD recent nog voor. We zien meer en meer jongeren in beeld komen, die worden verdacht van ernstige, extremistische, terroristische misdrijven."

Veel criminele daden worden voorbereid op besloten platforms op het internet, waar de 'harde kern' van een groep opereert. Maar openbare platforms vervullen wel degelijk een belangrijke schakel, benadrukt Rodermond. "Daar is misschien nog niet zozeer sprake van criminaliteit, maar het is wel de plek waar mensen worden aangetrokken om lid te worden van dit soort groepen. En waar dus ook hele jonge mensen terechtkomen."

Maatschappelijk probleem

Wat eraan te doen valt? Rodermond: "Dat is inderdaad de hamvraag. We hebben hier niet alleen te maken met een veiligheidsprobleem, maar ook met een maatschappelijk probleem. Dus er moet een brede aanpak voor komen vanuit scholen, vanuit gemeenten." Het is belangrijk om ook ouders te betrekken, benadrukt ze.

"Er wordt soms gezegd dat jongeren radicaliseren op hun zolderkamer en dat daar geen zicht op is. Dat is natuurlijk soms het geval, maar daar liggen vaak oorzaken aan ten grondslag. Dus het is belangrijk om daar een breed beeld van te krijgen en daar op in te zetten. Er zijn veel initiatieven rond het verhogen van weerbaarheid en onderzoek naar de invloed van misinformatie en desinformatie. Dat zijn allemaal zaken die dit met elkaar hopelijk op termijn kunnen tegengaan.