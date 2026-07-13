Opnieuw ophef over Klarna: waarom er een massaclaim tegen de betaaldienst komt
Eerst kopen en dan achteraf betalen: online betaaldiensten die dit aanbieden, zijn razend populair. Maar volgens consumentenstichting Massaschade & Consument gaat dit niet altijd goed. Ze komt daarom nu met een massaclaim tegen betaaldienst Klarna.
De stichting is de claim gestart omdat Klarna zich volgens hen niet aan de wettelijke verplichtingen zou houden. De betaaldienst hoort van tevoren de kredietwaardigheid van consumenten te controleren en te waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen, maar dat zou niet zijn gebeurd.