Opnieuw incident met uithuisgeplaatst kind, hoe kan het steeds misgaan? 'Belang van kinderen staat niet altijd voorop'

Alweer is het misgegaan met een kind dat door Jeugdzorg uit huis is geplaatst. Deze keer zou een jongen in Den Haag gekleineerd en gestraft zijn door de instelling waar hij en andere kinderen terechtkwamen.