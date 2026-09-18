Ontploffende powerbank tijdens KLM-vlucht: dit is het risico van batterijen in de lucht
Gisteren ging het fout bij een KLM-vlucht naar Curaçao: een powerbank ontplofte tijdens de reis en het hele vliegtuig moest omkeren. Veel mensen nemen zo'n batterij mee om hun telefoon op te laden, de vraag is hoe veilig dat nu eigenlijk is.
Want dit is niet de eerste keer dat een powerbank voor problemen zorgt in de lucht. Gemiddeld wordt twee keer per maand melding gemaakt van een vergelijkbaar incident. Daarom is het bij veel vliegmaatschappijen verboden om een powerbank te gebruiken.