Ontploffende powerbank tijdens KLM-vlucht: dit is het risico van batterijen in de lucht

Gisteren ging het fout bij een KLM-vlucht naar Curaçao: een powerbank ontplofte tijdens de reis en het hele vliegtuig moest omkeren. Veel mensen nemen zo'n batterij mee om hun telefoon op te laden, de vraag is hoe veilig dat nu eigenlijk is.