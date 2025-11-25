'Ongekend heftig', zegt justitieverslaggever Bram de Waal over eerste zitting in zaak-Lisa
Vanochtend was de eerste zitting in de rechtszaak rondom de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De 22-jarige verdachte, een asielzoeker zonder documenten, was aanwezig in de rechtszaal. Zijn advocaat zegt dat hij last had van stemmen in zijn hoofd.
Het Openbaar Ministerie kwam vandaag met veel camerabeelden en zeer belastend DNA-bewijs tegen de man die verdacht wordt van de moord op het meisje en de gewelddadige verkrachting van een andere vrouw afgelopen zomer.