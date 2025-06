Ongedocumenteerde Nederlanders vastzetten in Guantánamo Bay? President Donald Trump wil dat het kan

'Krankzinnig plan'

De plek zou nu nodig zijn om druk op andere detentiecentra in de VS zelf te verlichten, zo schrijft the Washington Post over de gelekte plannen. Al is onduidelijk of het detentiecentrum überhaupt zoveel mensen kan huisvesten.

Een 'krankzinnig plan', noemt jurist en Amerika-kenner Lou Errens de berichten. Toch past het volgens haar in het beleid van regering-Trump. "Ze zijn al heel lang bezig om alle macht te consolideren op één plek." Het gaat er volgens haar om dat de regering volledig zelf wil bepalen wie er wel of niet in Amerika mag zijn.

Geen nieuw plan

"Nu gaat het natuurlijk super ver om te zeggen: kom laten we iemand uit Amsterdam of uit Roemenië of België ook uitzetten naar Guantánamo", gaat de jurist verder. Het is volgens haar dan ook een poging om te shockeren en af te schrikken.

Toch is het plan om mensen naar Guantánamo Bay te sturen is niet nieuw. Trump kondigde in januari aan dat hij 30.000 migranten naar het detentiecentrum wilde sturen, als onderdeel van een grootschalige deportatiecampagne. De afgelopen periode werden door de regering al een paar honderd migranten van en naar het detentiecentrum gebracht.