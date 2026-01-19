Officier van Justitie Linda van den Oever spoort in de Filipijnen misbruikte kinderen op: 'De daders zijn onze mannen'

Een heftige baan, geeft officier van justitie Van den Oever toe. Maar ze zou zich veel machtelozer te voelen als ze helemaal niets kon doen. "Nu heb ik in ieder geval nog het idee dat ik bijdraag om de kinderen veiligheid te geven en daders te vervolgen en te straffen."

Livestream

Livestreaming is een manier van kindermisbruik waarbij volwassenen, kinderen voor een camera zetten en tegen betaling seksuele handelingen laten verrichten. Bij zichzelf of met iemand. Een klant, soms helemaal aan de andere kant van de wereld, krijgt zo volgens Van den Oever een 'show op maat'.

Een vorm van misbruik die op grote schaal gebeurt. "Vandaag heb ik weer cijfers gehoord dat op de Filipijnen een half miljoen kinderen misbruikt wordt." De mannen kunnen alles zien waar ze maar voor betalen. Op beeldmateriaal ziet Van den Oever de misbruikte kinderen ook huilen. "Maar dan moet het toch, zo ver gaat het. Het is misbruik tot de max."

20.000 Nederlandse mannen betrokken

Van den Oever heeft 'heel veel zaken' lopen. Ook komende week staat er in Rotterdam een Nederlandse man (52) voor de rechter die op dit soort livestreams meekeek met misbruik. "Het zijn doodnormale mannen als we ze op zitting zien." Vaak keken ze eerst volwassenporno, maar lieten ze uiteindelijk kinderen voor de camera zetten.

Ze laten zo op die manier hun eigen seksuele behoefte bevredigen. Zeker na corona, toen alles digitaal moest, kreeg deze vorm van seksueel misbruik een vlucht. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zo'n 20.000 Nederlandse mannen zich bezig houden met internationaal kindermisbruik. Dat kan via een livestream zijn, of ze reizen naar het land zelf.