Officier van Justitie Linda van den Oever spoort in de Filipijnen misbruikte kinderen op: 'De daders zijn onze mannen'
Officier van justitie Linda van den Oever spoort op de Filipijnen kinderen op die via een livestream seksueel misbruikt worden door Nederlandse mannen. Ze zet alles op alles om de plegers voor de rechter te krijgen en stopt niet tot het kind gevonden is.
Een heftige baan, geeft officier van justitie Van den Oever toe. Maar ze zou zich veel machtelozer te voelen als ze helemaal niets kon doen. "Nu heb ik in ieder geval nog het idee dat ik bijdraag om de kinderen veiligheid te geven en daders te vervolgen en te straffen."
Livestream
Livestreaming is een manier van kindermisbruik waarbij volwassenen, kinderen voor een camera zetten en tegen betaling seksuele handelingen laten verrichten. Bij zichzelf of met iemand. Een klant, soms helemaal aan de andere kant van de wereld, krijgt zo volgens Van den Oever een 'show op maat'.
Een vorm van misbruik die op grote schaal gebeurt. "Vandaag heb ik weer cijfers gehoord dat op de Filipijnen een half miljoen kinderen misbruikt wordt." De mannen kunnen alles zien waar ze maar voor betalen. Op beeldmateriaal ziet Van den Oever de misbruikte kinderen ook huilen. "Maar dan moet het toch, zo ver gaat het. Het is misbruik tot de max."
20.000 Nederlandse mannen betrokken
Van den Oever heeft 'heel veel zaken' lopen. Ook komende week staat er in Rotterdam een Nederlandse man (52) voor de rechter die op dit soort livestreams meekeek met misbruik. "Het zijn doodnormale mannen als we ze op zitting zien." Vaak keken ze eerst volwassenporno, maar lieten ze uiteindelijk kinderen voor de camera zetten.
Ze laten zo op die manier hun eigen seksuele behoefte bevredigen. Zeker na corona, toen alles digitaal moest, kreeg deze vorm van seksueel misbruik een vlucht. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zo'n 20.000 Nederlandse mannen zich bezig houden met internationaal kindermisbruik. Dat kan via een livestream zijn, of ze reizen naar het land zelf.
Angstaanjagend stil
Officier van Justitie van Den Oever noemt het bizar dat er zo weinig ophef over is. "Het getal 20.000 deed wel even wat stof opwaaien van mensen die oprecht schrokken, maar politiek helemaal niet." Terwijl de officier zelf dacht het probleem eindelijk bij de kladden te hebben. "Maar het is angstaanjagend stil gebleven."
Het zijn dezelfde mannen die je tegen kunt komen bij de supermarkt of die jouw kinderen training geven bij de voetbalclub.Officier van justitie Linda van den Oever
Mensen willen het niet zien en horen, vermoedt ze. "Maar het is er wel, het zijn echt onze mannen, het zit echt heel dichtbij", zegt ze. "Het zijn dezelfde mannen die je tegen kunt komen bij de supermarkt of die jouw kinderen training geven bij de voetbalclub."
'Streaming hell'
De mannen die dit soort streams kijken beginnen vaak met porno en glijden vanuit daar af naar kinderporno. De livestreams zijn nog een fase verder. "De volgende stap is een vliegtuig pakken en fysiek misbruik."
De Filipijnen ziet het als een nationaal probleem, zegt Van den Oever. Een nieuwe documentaire, Streaming Hell, volgt de officier in het land en laat zien hoe deze kinderen bevrijd én opgevangen worden door organisatie International Justice Mission. "Als ik daar ben, zie ik dat er hard wordt gewerkt, we zien ook de kinderen waar het over gaat, gelukkige kindjes, die gered zijn en op een veilige plek een nieuw leven beginnen."
Opvanghuizen
De wetenschap dat zo'n kind nooit meer naar huis gaat, vindt ze moeilijk. "Maar aan de andere kant ben je blij want zo hoeft het kind nooit meer misbruikt te worden", zegt ze. "Hartverscheurend, maar je weet ook waar je het voor doet." Het is een heftige baan. "Tegelijkertijd wil ik niets anders doen."
In de Filipijnen zijn opvanghuizen voor deze kinderen. Alle kinderen die daar rondlopen zijn misbruikt. "Kinderen van 16 die er al een paar jaar wonen, kinderen in de luiers die ook misbruikt zijn." Het is een mooie en kleurrijk plek, vertelt Van den Oever. Er is een basisschool bij. Kinderen rennen er vrolijk rond en zingen liedjes.
'Dit had ik kunnen zijn'
"Ze willen dat je een tekening met hen maakt, vertellen over de kat waarmee ze knuffelen, niets over het misbruik, terwijl dat ook wordt behandeld." Het is een plek waar ze weer kind kunnen zijn. "Dat is heel fijn om te zien, dat je werk, het weghalen uit het gezin, ervoor gezorgd heeft dat ze nu gezond, veilig en gelukkig zijn."
Als half-Filipijnse voelt Van den Oever een band met het land. "Als ik daar rondloop zeker", vertelt ze. "Dan denk ik, dit had ik zelf kunnen zijn, dit hadden mijn nichtjes kunnen zijn." Maar de motivatie en drive die zij voelt, heeft iedere officier van justitie, benadrukt ze. Ze is heel trots op al het moois dat er is bereikt. "Er wordt heel hard gewerkt en dat is niet vanzelfsprekend aan de andere kant van de wereld."