Bron: ANP
Odido bewaarde gelekte klantgegevens te lang en overtrad daarmee de wet, toch is massaclaim 'niet zo eenvoudig'
Telecombedrijf Odido ligt opnieuw onder vuur. Vorige week bleken gegevens gelekt in een cyberaanval. Vandaag blijkt dat het bedrijf zich niet aan de eigen regels houdt en gegevens van vorige klanten te lang bewaart.
Het is best gebruikelijk dat een bedrijf je gegevens bewaart nadat je bijvoorbeeld een abonnement opzegt. Maar sommige oud-klanten van Odido kregen vorige week een mailtje over de datalek, terwijl ze soms al 10 jaar geen klant meer waren. En dus concludeerde het Financieele Dagblad: Odido bewaart die gegevens langer dan ze zelf zeggen. In de privacyverklaring van Odido zelf staat dat ze het maar 2 jaar bewaren.