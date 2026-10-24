Het aantal verdrinkingen verminderen? Dan moeten er meer reddingsmiddelen komen langs meren, rivieren en kanalen. Het Nederlands Instituut voor Veiligheid Zwemlocaties werkt met de branche aan een plan, maar heeft hiervoor hulp van de overheid nodig.

Nog veel verdrinkingen in natuurwater: hoe een nationale aanpak dit aantal omlaag kan brengen

De aandacht voor verdrinkingen is minimaal, verzucht directeur Bernard Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ). "Tot op de dag van vandaag is de aandacht van de overheid er voor 90 procent op gericht de kwaliteit van het zwemwater schoner te krijgen. Wat is blijven liggen, is die 10 procent verdrinkingspreventie." Simpele voorzieningen De oplossing om het aantal verdrinkingen omlaag te krijgen is volgens de branche eenvoudig: laat de overheid het mogelijk maken dat de branche zélf slimme landelijke voorzieningen realiseert. Volgens de organisaties die zich nu inzetten om letsel en verdrinking op open water te voorkomen, is het echt mogelijk het aantal verdrinkingsdoden in Nederland omlaag te krijgen. "We hebben dezelfde aanpak nodig als bij verkeersveiligheid of brandveiligheid", zegt Korte. "Het gaat om simpele voorzieningen: reddingsboeien, een EHBO-doos, maar ook betere voorlichting."

Info Hoeveel mensen verdrinken in Nederland? Ruim de helft van de verdrinkingen in de afgelopen 5 jaar was in een sloot, rivier, kanaal of gracht. Gemiddeld verdrinkt er elke 3 dagen iemand in Nederland. In de afgelopen 10 jaar ging het om meer dan 1.200 mensen, dat zijn er 122 per jaar. Opvallend is de stijging over de laatste 3 jaar, toen het gemiddelde steeg naar 141.

Overal dezelfde regels "Verreweg de meeste verdrinkingen gebeuren niet in zee, maar in de binnenwateren. In rivieren, kanalen, grachten, meren of plassen", zegt Korte. En de verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens hem nu bij gemeentes, campinghouders of commerciële partijen met grote natuurparken zoals Roompot en Landal. Korte herhaalt: "Het enige wat nodig is, is dat we deze partijen in beweging krijgen en komen tot een vast stelsel van preventiemaatregelen."

Eigenlijk bepaalt je postcode nu of een zwemlocatie bij jou in de buurt veilig is. Pro-Kamerlid Mohammed Mohandis

"Eigenlijk bepaalt je postcode nu of een zwemlocatie bij jou in de buurt veilig is", concludeert Pro-Kamerlid Mohammed Mohandis. Pas 2 jaar geleden haalde hij in één keer zijn A,- B- en C-diploma. Die keuze maakte hij nadat zijn zoontje bijna was verdronken in een plas bij een kinderboerderij.

Zwemambassadeur "Ik lette even niet op, ik draaide me om en ik zag alleen zijn voetjes spartelen, met zijn hoofd naar beneden en zijn handen. En gelukkig kon ik er snel bij zijn en hem eruit halen", haalt Mohandis terug. "Als hij in een gracht was gevallen, had ik hem zeker ook willen redden, instinctief gezien. Maar ja, ik had geen zwemdiploma op dat moment, dus ik weet niet of we het allebei hadden gered." Het moment staat op zijn netvlies gebrand en was dé motivatie toch echt zelf zijn zwemdiploma's te halen. Sindsdien geldt Mohandis in de Tweede Kamer als zwemambassadeur. Iedereen een zwemdiploma Tijdens de begrotingsbehandeling sport, waar zwemveiligheid onder valt, gaat hij de minister daarom vragen aan de slag te gaan met het plan van de zwembranche. "De overheid moet vooral coördineren. Een bezoeker van een zwemlocatie moet overal in Nederland kunnen rekenen op dezelfde basisveiligheid."

Maar Mohandis wil nog een stap verder gaan. "We moeten als eis stellen dat elk kind minimaal diploma A heeft", zegt Mohandis. "Maar dan nog zijn er veel oudere mensen, arbeidsmigranten en kinderen uit kwetsbare wijken die we moeilijk aan een diploma krijgen." Volgens het Kamerlid is hij zelf een voorbeeld van een migrantengroep die zwemles niet van huis uit meekrijgt.