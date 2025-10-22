Nieuwe Europese regels moeten jonge boeren op weg helpen: 'Als we niets doen, komt voedselzekerheid over 25 jaar in gevaar'

Een op de vijf agrariërs in Nederland is de pensioengerechtigde leeftijd al voorbij. Slechts 9,4 procent is onder de 40 en die vergrijzing beperkt zich niet tot ons land. In Europa is een derde van de agrariërs namelijk 65 jaar of ouder. Dat is een probleem, legt EU-journalist en hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe, Bert van Slooten, uit. "Als er geen jonge boeren bij komen, dan komt de voedselzekerheid in gevaar."

Hulp voor jonge boeren

"En als er echt niet ingegrepen wordt, zitten we over 25 jaar met een probleem", kan Van Slooten verder vertellen. Om dat scenario te voorkomen, presenteerde de Europese Commissie deze week een pakket aan maatregelen om jonge boeren te stimuleren een bedrijf te starten, of dat van hun ouders over te nemen.

Het grootste obstakel voor beginnende agrariërs zijn dan ook de enorme kosten die komen kijken bij het starten of overnemen van een bedrijf. "Het is een miljoenenbusiness", zegt de EU-journalist. "Oudere boeren moeten hun bedrijf goed verkopen, want het is ook hun pensioen. Vaak heeft de bank nog een aandeel in het bedrijf. En de grondprijzen stijgen."