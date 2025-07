Nieuw hulppunt voor sekteslachtoffers: ‘Chatten voelt veiliger dan bellen’

Het is voor mensen die van hun vrijheid zijn beroofd in een sekte of andere 'gesloten groep' lastig om contact te leggen met de buitenwereld. Het nieuwe hulppunt 'Onder Controle' van expertisecentrum FIER moet die stap laagdrempeliger maken.

Laagdrempelig contact

Slachtoffers kunnen nu ook chatten met de organisatie. "Daar geloven we heel erg in", zegt woordvoerder Maarten Jan Buurman van FIER. "Omdat het laagdrempelig is. We gaan ook kijken of we kunnen uitbreiden met een telefoonlijn."

Het werd de hulporganisatie al snel duidelijk dat de dienst hard nodig was. FIER heeft al 25.000 chatgesprekken gevoerd. "Tot nu toe namen veel slachtoffers contact op met (bekende) ervaringsdeskundigen", zegt Buurman. "Wat we zien is dat zij veel hulpvragen krijgen. Niet heel veel mensen zijn gekwalificeerd, dus dan stroom je al snel over."

Ervaringsdeskundigen overspoeld

Dat gold ook voor ervaringsdeskundigen Jan van der Winden en Israel van Dorsten. Zij zaten allebei jarenlang vast: Van der Winden in een gesloten en controlerende antroposofische gemeenschap, Van Dorsten in de beruchte boerderij in Ruinerwold onder de duim van zijn vader met messianistische wanen. Allebei schreven ze boeken over hun ervaringen.

"Dit hulppunt is heel hard nodig", vertelt Van der Winden. "Israel en ik werden overspoeld met meldingen nadat onze boeken uitkwamen. Het is heel goed dat de overheid die handschoen nu oppakt."