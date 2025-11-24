Nerds gezocht: veel minder Tweede Kamerleden met digitale kennis

Het bepaalt inmiddels elk deel van ons dagelijks leven, maar in het parlement is de kennis over zaken als kunstmatige intelligentie, clouddiensten en digitale afhankelijkheid na de verkiezingen juist afgenomen. Techexperts luiden daarom de noodklok.

Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) is over als een van de weinige digitaal bekwame Kamerleden

"Vier kenners zijn vertrokken, één Kamerlid is behouden en er is één potentieel nieuwe deskundige voor teruggekomen." Dat is de analyse van technologie-expert en voormalig toezichthouder van inlichtingendienst AIVD Bert Hubert de Kamerverkiezingen. Op 150 Kamerleden een niet al te beste score. 'Maak digitale zaken veel belangrijker' "Het zijn er in elk geval twee," zegt hoogleraar digitalisering Reijer Passchier, verbonden aan de Open Universiteit en Universiteit Leiden, nog enigszins hoopvol. "Andere Kamerleden kunnen zich natuurlijk nog gaan ontwikkelen tot die digitaliserings-experts." De boodschap van beiden is duidelijk: maak digitale zaken de komende kabinetsperiode veel belangrijker. Alles wat de overheid doet is niet meer te doen zonder digitale middelen, terwijl we de controle op die middelen volledig uit handen hebben gegeven. Big tech machtiger dan staten "De meest fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat staan onder druk", benadrukt Passchier. "Asielmigratie krijgt veel aandacht op dit moment, maar de consequenties zijn minder groot dan wat er bij digitalisering op het spel staat." Passchier wijst alleen al op de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven. "Grote delen van de overheid draaien op Microsoft. Als dat uitvalt, hebben we geen overheid meer, geen NS, geen vitale infrastructuur. Deze grote technologiebedrijven zijn in veel opzichten machtiger dan staten of zelfs de Europese Unie."

NerdVote Het thema heeft volgens Hubert nog altijd geen hoge prioriteit bij veel partijen. "Van de ruim 1000 kandidaat-Kamerleden op wie we afgelopen maand konden stemmen, hadden slechts vier kandidaten met een verkiesbare plek echt verstand van computers." En dus sloeg Hubert al vóór de verkiezingen met een groep gelijkgezinden de handen ineen om te voorkomen dat cruciale IT-kennis zou weglekken uit de Tweede Kamer. Met de campagne NerdVote is geprobeerd 'het beetje digitaal talent' dat er in de Tweede Kamer rondliep te behouden. Kathmann behouden "We hebben voorkomen dat de boot in z'n geheel zinkt, maar hij hangt wel scheef", zegt Hubert. "De Kamer heeft een commissie Digitale Zaken. Die doet echt goed werk, het overstijgt partijen. Wij wilden voorkomen dat die hele commissie vervangen zou worden. We hadden de hoop tenminste een digitaal vaardig Kamerlid te behouden. En dat is gelukt." GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann is die bewuste parlementariër. Ze stond op een onverkiesbare 32ste plek, maar dankzij 29.633 voorkeurstemmen kwam ze alsnog in de Kamer. De afgelopen twee jaar zette ze met collega's van NSC, D66, Volt en de PVV de opslag van Nederlandse overheidsgegevens op Amerikaanse servers op de agenda. Ook loodste ze met NSC de oprichting van een onafhankelijke AI-raad door de Kamer. Haagse Bermudadriehoek "Ik ben de enige uit de commissie Digitale Zaken die doorgaat en die kennis meeneemt", constateert Kathmann. "Alles wat we doen is digitaal, de overheid is digitaal, onze economie is digitaal en ondertussen is het in Den Haag minimaal belangrijk. Dat is gevaarlijk. Het is een reële situatie: iemand als Trump kan als hij dat wil de Nederlandse overheid uitzetten." In het roddelcircuit van Den Haag wordt de commissie Digitale Zaken volgens Kathmann ook wel de 'Haagse Bermudadriehoek' genoemd. "Wat daarin nooit lukt is profiel maken als politicus Er is geen aparte minister en dus is er geen geld te verdelen, dan vinden politici het al snel niet sexy."

