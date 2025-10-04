Nederlandse Jaitsen Singh (80) zit al jarenlang in Amerikaanse gevangenis, zijn zus hoopt dat hij naar Nederland kan komen
Sinds 1986 zit de nu 80-jarige en doodzieke Singh vast in de Verenigde Staten. Hij werd toen veroordeeld tot 56 jaar gevangenisstraf omdat hij zijn vrouw en dochter zou hebben laten vermoorden.
De veroordeelde man lijdt de laatste maanden aan de gevolgen van leukemie, de kans is dus groot dat hij zal sterven in de Amerikaanse cel. Zijn zus, Sieta Singh, hoopt dat het niet zo ver zal komen.