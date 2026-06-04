Nederland sluit deal met Italië over terugsturen asielzoekers: dit hoopt de minster ermee te bereiken
Nederland gaat na jaren weer asielzoekers terugsturen naar Italië die zijn doorgereisd via het land. Eigenlijk is dit precies volgens het Dublin-akkoord dat al meer dan 30 jaar geleden is gesloten. Toch ziet de minister dit als een belangrijke stap.
In 1990 spraken Europese landen al met elkaar af dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste land waar ze binnenkomen. Als mensen doorreizen, zouden ze teruggestuurd kunnen worden naar het eerste Europese land van aankomst. Op papier een heldere afspraak, maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. Vooral omdat de druk op landen als Italië hierdoor wel erg groot werd.
Experts kritisch
Asielminister Bart van den Brink heeft nu nieuwe afspraken gemaakt met het Zuid-Europese land, waarbij asielzoekers kunnen worden teruggestuurd in ruil voor Nederlandse hulp. De minister is blij met de afspraken, maar experts zijn kritisch.