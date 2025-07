Nederland is walhalla voor bever, daarom komt er nu landelijke aanpak: 'Gaten in de dijk van 10 meter diep'

In 1826 was er geen bever meer over in Nederland: de soort was helemaal uitgestorven. Na ruim 160 jaar, in 1988, werd het beestje teruggebracht in natuurgebied de Biesbosch. Het werd een succesverhaal: inmiddels zijn er naar schatting zeker 7.000 bevers in Nederland.

Een walhalla

Terwijl hij weg was, hebben we Nederland onbedoeld een stuk aantrekkelijker gemaakt voor de bever. "Bevers zijn uitgestorven in een tijd waarin we nog weinig gebouwd hadden. Pas daarna zijn we spoorbanen gaan aanleggen en dijken gaan ophogen. De bever heeft water nodig met een steile oever, en graaft daaronder een gang omhoog naar een droge kamer. Alles wat wij hebben aangelegd, is ideaal leefgebied voor de bever. Een walhalla", zegt Elze Polman van het Kenniscentrum Bever.

Goed nieuws voor de bever, maar slecht nieuws voor sommige belangrijke infrastructuur. Bevers zijn territoriaal, en concurrentie pikken ze niet. "Dus komen ze steeds vaker uit op plekken die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn. En dan ontstaat er overlast", legt Polman uit.