Nationale Ombudsman heeft harde kritiek op de politiek in jaarverslag: 'Zet u volgend jaar de burger weer centraal?'

De kritiek van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman is niet mals. Ze zeggen zelf ook dat ze 'kritisch' zijn: "Onrealistische beloftes creëren wantrouwen en ondermijnen het vertrouwen in de overheid, juist bij de mensen voor wie de plannen bedoeld zijn", schrijven ze in het jaarverslag. Bij EenVandaag zegt hij: 'We hebben teruggekeken op 2024 en veel beloften die zijn gedaan, zijn niet gerealiseerd.'

Beter luisteren

De ombudsmannen riepen de overheid vorig jaar meerdere keren op om beter te luisteren naar burgers en uitvoeringsorganisaties. Dat gebeurt nog te weinig, terwijl zij juist weten welke gevolgen regels hebben op het dagelijks leven van mensen. Dat constateren de ombudsmannen.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen noemt als voorbeeld jongeren die niet kunnen werken omdat ze ziek zijn of een handicap hebben. Voor hen werden lokale belastingen jarenlang kwijtgescholden en ineens kregen ze toch een rekening.

Te weinig oog voor neveneffecten

Van Zutphen: "Als je niks hebt en je krijgt ineens een rekening van een paar honderd euro op de mat, dan is dat erg schrikken." Het was een onbedoeld neveneffect van beleid, en volgens de ombudsman is daar te weinig oog voor.

Ook wijst hij op het uitblijven van stikstofbeleid. "Als je bij boeren thuis komt, merk je dat de onzekerheid diep ingrijpt op de levens van mensen. Ik vind dat er een einde moet worden gemaakt aan de onzekerheid." Het uitblijven van beleid zorgt er volgens de ombudsman voor dat beloftes niet nagekomen worden.