Nationaal Vuurwerk in Rotterdam gaat niet door, politievakbond bang voor 'orgie van explosies'

De nationale vuurwerkshow op de Erasmusbrug in Rotterdam gaat definitief niet door. Zelfs een crowdfunding kon het niet redden. De politievakbond is bang voor onrust: “Agenten vragen zich af: kom ik die nacht gewond terug of niet?”

De toekomst van de grote vuurwerkshow op de Erasmusbrug hing al aan een zijden draadje toen het Rotterdamse gemeentebestuur de geldkraan voor het evenement vorig jaar dichtdraaide. Maar nu ook een crowdfundingactie amper iets opleverde, is het doek definitief gevallen voor de vuurwerkshow. Financieel besluit Volgens Agnes Maassen, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam, was het een besluit van het gemeentebestuur, omdat er fors bezuinigd moet worden in de havenstad. "Het ging niet om een principieel besluit, maar was puur een financiële overweging", legt ze uit. "We wilden niet bezuinigen op armoedebestrijding. Helaas kunnen we iedere euro maar 1 keer uitgeven."

Vuurwerk door de hele stad Maar Patrick Fluyt, bestuurder bij politievakbond ACP, denkt dat het schrappen van het evenement wel gevolgen kan hebben voor de veiligheid op straat tijdens de jaarwisseling. Vooral omdat Rotterdammers zelf ook geen vuurwerk mogen afsteken om het nieuwe jaar in te luiden. "Mensen zijn bij oud en nieuw vooral op zoek naar vertier", vertelt hij. "En als er geen vertier wordt geboden, dan maken mensen hun eigen vertier. En dan krijg je dus vuurwerk door de hele stad." Centrale show is 'beter behapbaar' Iets wat je volgens de vakbondsman deels kunt voorkomen als je een centrale show in de stad organiseert. "Het voordeel is dat je de mensenmassa op een bepaalde centrale locatie bij elkaar brengt. Dat maakt het voor de politie, en dus ook voor de openbare orde, een stuk beter behapbaar." Hierdoor kan volgens hem de politie zich beter focussen op andere dingen. Zoals plekken waar zware explosieven worden afgestoken. Oorlogsgebied Dit jaar is waarschijnlijk het laatste jaar dat mensen zelf vuurwerk mogen afsteken, voordat er een algemeen vuurwerkverbod ingaat. Dat zorgt ervoor dat politie en hulpdiensten sowieso extra op scherp staan. "Het is een publiek geheim dat iedere agent vreest voor een orgie van grote explosieven dit jaar." "Ook specifiek gericht tegen de politie en boa's", gaat Fluyt verder. "Er zijn collega's die zeggen dat het een oorlogsgebied gaat worden dit jaar. Het is voor de laatste keer, iedereen heeft ervoor gespaard en al het illegale vuurwerk is al ingeslagen. Ik snap die angst van collega's wel."