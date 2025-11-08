Nationaal Vuurwerk in Rotterdam gaat niet door, politievakbond bang voor 'orgie van explosies'
De nationale vuurwerkshow op de Erasmusbrug in Rotterdam gaat definitief niet door. Zelfs een crowdfunding kon het niet redden. De politievakbond is bang voor onrust: “Agenten vragen zich af: kom ik die nacht gewond terug of niet?”
De toekomst van de grote vuurwerkshow op de Erasmusbrug hing al aan een zijden draadje toen het Rotterdamse gemeentebestuur de geldkraan voor het evenement vorig jaar dichtdraaide. Maar nu ook een crowdfundingactie amper iets opleverde, is het doek definitief gevallen voor de vuurwerkshow.
Financieel besluit
Volgens Agnes Maassen, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam, was het een besluit van het gemeentebestuur, omdat er fors bezuinigd moet worden in de havenstad.
"Het ging niet om een principieel besluit, maar was puur een financiële overweging", legt ze uit. "We wilden niet bezuinigen op armoedebestrijding. Helaas kunnen we iedere euro maar 1 keer uitgeven."
Vuurwerk door de hele stad
Maar Patrick Fluyt, bestuurder bij politievakbond ACP, denkt dat het schrappen van het evenement wel gevolgen kan hebben voor de veiligheid op straat tijdens de jaarwisseling. Vooral omdat Rotterdammers zelf ook geen vuurwerk mogen afsteken om het nieuwe jaar in te luiden.
"Mensen zijn bij oud en nieuw vooral op zoek naar vertier", vertelt hij. "En als er geen vertier wordt geboden, dan maken mensen hun eigen vertier. En dan krijg je dus vuurwerk door de hele stad."
Centrale show is 'beter behapbaar'
Iets wat je volgens de vakbondsman deels kunt voorkomen als je een centrale show in de stad organiseert. "Het voordeel is dat je de mensenmassa op een bepaalde centrale locatie bij elkaar brengt. Dat maakt het voor de politie, en dus ook voor de openbare orde, een stuk beter behapbaar."
Hierdoor kan volgens hem de politie zich beter focussen op andere dingen. Zoals plekken waar zware explosieven worden afgestoken.
Oorlogsgebied
Dit jaar is waarschijnlijk het laatste jaar dat mensen zelf vuurwerk mogen afsteken, voordat er een algemeen vuurwerkverbod ingaat. Dat zorgt ervoor dat politie en hulpdiensten sowieso extra op scherp staan. "Het is een publiek geheim dat iedere agent vreest voor een orgie van grote explosieven dit jaar."
"Ook specifiek gericht tegen de politie en boa's", gaat Fluyt verder. "Er zijn collega's die zeggen dat het een oorlogsgebied gaat worden dit jaar. Het is voor de laatste keer, iedereen heeft ervoor gespaard en al het illegale vuurwerk is al ingeslagen. Ik snap die angst van collega's wel."
'Kom ik wel heelhuids thuis?'
Veel agenten en hun familie zijn ook bang voor hun eigen veiligheid. Het is iets waar Fluyt zelf over nadenkt. "Ik ben ook bezorgd over mijn eigen welzijn, mijn eigen lijf. Ik heb het volste vertrouwen in mijn collega's, we zijn ook goed getraind hierop. Maar ook ik maak me zorgen: kom ik wel heelhuids thuis?"
Dat vindt hij eigenlijk te bizar voor woorden. "We moeten eigenlijk met z'n allen beseffen: Als de politie besluit om zich terug te trekken uit een gebied, omdat het het niet veilig is, dan is er echt wel iets aan de hand. Het is eigenlijk onbestaanbaar dat dit gebeurt."
Samen optrekken
De politieman wil dan ook graag een ultieme oproep aan de politiek doen. "We gaan stoppen met het verkopen van consumentenvuurwerk. Laten we dan ook als overheid een evenement organiseren waar we met z'n allen het nieuwe jaar kunnen inluiden. Want daar gewoon maatschappelijk veel behoefte aan. Laten we daar samen in optrekken en verantwoordelijkheid in nemen."
Raadslid Maassen sluit zich daarbij aan."We zijn voor een gemeentelijke vuurwerkshow, maar voor een gemeente als Rotterdam kost dit gewoon een hele hoop geld. Mijn wens zou zijn: laat het Rijk dit betalen", vertelt ze. "Het wordt ook een landelijke vuurwerkshow genoemd. Laten we het dan ook landelijk financieren. Dat zou ik heel logisch vinden."