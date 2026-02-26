Na eerste optreden premier Rob Jetten in chaotisch debat is duidelijk: minderheidskabinet kan nog alle kanten op
De kersverse premier Rob Jetten werd vandaag direct getest in het debat over het nieuwe beleid van zijn kabinet. Als leider van een minderheidskabinet heeft hij de steun van andere partijen nodig, dus die staan klaar met hun wensenlijstje.
Het is een balanceeract voor kabinet-Jetten, want de oppositie is keihard nodig om een Kamermeerderheid te krijgen voor hun plannen. De oppositie ziet kansen, bleek vandaag al vrij snel toen het debat op de AOW-plannen van het kabinet kwam.