Na Co-Med wil politiek orde op zaken in de zorg: 'foute' winst terugvorderen en meer inspraak voor patiënten

Enschede als voorbeeld?

Hoe in de regio Enschede hiermee wordt omgegaan is zowel een waarschuwing als een voorbeeld. Ook daar zaten duizenden patiënten plots zonder huisarts. Deze mensen kunnen daarom nu terecht bij een 'passantenpraktijk'. Zo wordt de ergste druk verlicht, maar een structurele oplossing is er nog altijd niet.

Foke Dijkstra is regiomanager huisartsenzorg bij zorgverzekeraar Menzis en volgens haar maakte Co-Med een al bestaand probleem acuut. "Het huisartsentekort in Enschede was er al, maar Co-Med zette het in een stroomversnelling", vertelt ze. "Gelukkig zijn huisartsen opgestaan en hebben ze met steun van de gemeente de krachten gebundeld. Dat geeft hoop."

'Dit laten we niet gebeuren'

Ook wethouder Harmjan Vedder benadrukt die samenwerking: "We hebben als gemeente gezegd: 'Dit laten we niet gebeuren.' Samen met huisartsen, Menzis en de regio hebben we de schouders eronder gezet om te zorgen dat inwoners niet van loket naar loket hoeven te blijven bellen."

Huisarts Anneloes Richters ziet dat er langzaam iets verandert. "Ik voel nu meer draagvlak bij collega's om verantwoordelijkheid te nemen. We willen geen herhaling van Co-Med. Maar het blijft puzzelen: de druk is hoog, de tijd is schaars, en toch moeten we het met elkaar doen."