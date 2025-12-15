Na aanslag Sydney: waarom het erop lijkt dat terreurgroep IS weer gevaar kan zijn voor het Westen
16 doden in Sydney, 2 doden in Manchester en in Duitsland is ternauwernood een aanslag op een kerstmarkt voorkomen. Terreurgroep IS lijkt terug van weggeweest. Ondertussen worden op veel evenementen en kerstmarkten extra veiligheidsmaatregelen genomen.
Na de aanslagen in Sydney vragen veel mensen zich af of dit soort geweld ook dichter bij huis kan gebeuren. De dreiging is reëel, maar veiligheidsdiensten voorkomen het merendeel van de plannen. Toch blijven drukbezochte plekken zoals kerstmarkten, ook in Valkenburg, extra alert.