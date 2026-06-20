Monument en mogelijk excuses voor Molukkers maakt veel los bij Joaniek (30) en Noël (25): 'Maar willen geen symboolpolitiek'

"De strijd om erkend te worden en om de excuses te krijgen van de Nederlandse staat, die strijd voeren we 75 jaar. Wij staan in de schaduw van onze grootouders", zegt de 25-jarige Noël Silalahi. Hij is het kleinkind van een Molukse KNIL-militair en hij zet zich met de stichting Ain Ni Ain in voor de Molukse cultuur in Nederland.

KNIL-militairen

De geschiedenis van Molukkers in Nederland gaat 75 jaar terug, maar is niet los te zien van de eeuwen van kolonisatie door Nederlanders die eraan vooraf gingen.

Toen Soekarno en Mohammad Hatta na de Japanse capitulatie in augustus 1945 voor een deel van Indonesië de onafhankelijkheid uitriepen, begon een heftige oorlog waarin Molukse militairen meevochten in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tegen Indonesië.

Naar Nederland gehaald

In 1949 gaf Nederland de strijd op en trok zich terug. Er ontstond een gevaarlijke situatie voor de KNIL-Molukkers, daarom verbood de Nederlandse rechter de regering om hen in vijandig gebied achter te laten. In 1951 werden 12.500 Molukkers naar Nederland te gehaald.

Dit zou gaan om tijdelijke huisvesting, waarbij mensen goed zouden worden opgevangen. In plaats daarvan werden mensen ondergebracht in 'woonoorden', zoals kloosters, kazernes, en voormalige concentratiekampen.