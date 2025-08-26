Moet Nederland gaan wennen aan -20 graden in de winter? Dit gebeurt er als de Golfstroom vertraagt

Moeten we deze eeuw nog gaan wennen aan -20 graden in Nederland? Volgens onderzoek van een groep klimaatwetenschappers wel. De vertraging van de AMOC, de belangrijkste stroming in de Atlantische Oceaan, is dichterbij dan gedacht.