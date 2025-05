Minister Faber belooft strengere aanpak overlastgevende asielzoekers, maar er is slechts ruimte voor vijf mensen

Handhaving nog onderwerp van gesprek

Het ministerie benadrukt dat alle ketenpartners waaronder COA, IND en de gemeente Westerwolde betrokken zijn bij de voorbereiding en op de hoogte zijn van de plannen. Tegelijkertijd is volgens het ministerie nog niet alles geregeld. "Aandachtspunt hierbij is de handhaving van het gebiedsverbod wat nog onderwerp van bespreking is in de lokale driehoek." Uit een brief die minister Faber vrijdag naar de Kamer stuurde, blijkt dat de betrokken partijen op 6 juni verder praten.

Rajkowski reageert kritisch op de nog onduidelijke afspraken: "Bij besturen hoort ook dat je afspraken maakt met gemeenten, met politie. Dat heb ik eerder in debat ook aan de minister gevraagd. We moeten er ook voor zorgen dat er dan een handhavingsplan komt", vertelt ze. "Dus ik verwacht wel dat vanaf 1 juni dit dan ook geregeld is. Want als er geen handhaving is en geen politie, dan gaan deze mensen nog steeds de consequenties niet ervaren van hun daden. En dat is het doel wat voor mij voorop staat."

'Vanaf 20.00 kunnen ze doen waar ze zin in hebben'

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Faber vrijdag dat overlastgevende asielzoekers die in de PBL worden geplaatst, 24 uur per dag verplicht zijn in een beperkt gebied te blijven rond het aanmeldcentrum in Ter Apel.



In de PBL geldt bovendien een verplicht dag- en avondprogramma dat tot ongeveer 20.00 uur loopt. VVD-Kamerlid Rajkowski plaatst daar vraagtekens bij: "Handhaving is niet geregeld, dus vanaf 20.00 uur kunnen ze naar buiten en doen waar ze zin in hebben."

'Wordt niet op gehandhaafd'

"'s Avonds tot 7.00 of 8.00 ochtends gaan ze gewoon naar buiten. Ze hebben dan wel een gebiedsverbod hier, maar er wordt niet op gehandhaafd", zegt Marco Visscher, raadslid van gemeentebelangen Westerwolde. Hij weet nog goed dat Faber een bezoek bracht aan Ter Apel met de mededeling dat ze overlastgevers hard zou aanpakken. De aanpak noemt hij teleurstellend.

"Wat hier eigenlijk gebeurt is, men roept heel hard. Minister Faber roept heel hard van we gaan het wel even oplossen en we hebben een hele adequate aanpak. En vervolgens gooit ze het eigenlijk over de schutting en Westerwolde: red je er maar lekker mee."