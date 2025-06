Lobby richting nieuwe verkiezingen is al volop bezig: 'Je kunt niet vroeg genoeg beginnen'

Spannende tijd voor lobbyisten

Volgens Van Keulen kun je een goede lobby vergelijken met simultaanschaken: "Je kijkt nu naar 3 velden die van belang zijn: de Tweede kamer, de ministeries en het kabinet én de politieke partijen. Een goede lobbyist kijkt naar al die arena's. We weten wat de spelregels zijn, de processen en procedures zijn, alleen niet welke besluiten worden genomen en wanneer en juist daar zit en goede lobbyist bovenop."

Met de aanstaande verkiezingen breekt ook een spannende tijd aan voor lobbyisten: "Lobbyen in deze tijd is minder voorspelbaar, er zijn meer onzekerheden en het is moeilijker inschatten welke positie mensen innemen. Zeker bij dit kabinet was het onzeker wat ze met bepaalde beleidskeuzes gingen doen", vertelt hij.

In 2040 in Emmeloord instappen

Van Wegen is met zijn lobbygroep al jaren bezig en er zeker van dat hij straks in de buurt van zijn huis op de trein kan stappen: "Die lobby is zeker al bezig, we hebben al heel wat kopjes koffie gedronken met Tweede Kamerleden en straks bewindslieden."

"De Lelylijn gaat onder een nieuw kabinet zeker in gang worden gezet en in 2040 kan hier in Emmeloord worden opgestapt", vertelt hij zelfverzekerd op de nog lege plek waar het station moet komen.