Lange rijen en geannuleerde vluchten: vakbond waarschuwt Schiphol niet weer te bezuinigen op personeel

"Maak niet dezelfde fout als in het verleden en bezuinig niet op goede arbeidsvoorwaarden voor personeel." Dat schrijft vakbond FNV in een brandbrief aan Schiphol. De bond verwijst naar 2022 toen personeelstekorten voor chaos op de luchthaven zorgden.

"Wat we nu zien, is opnieuw de race naar beneden in arbeidsvoorwaarden" , zegt FNV-campagneleider Jaap de Bie over Schiphol. Hij huurt beveiligingsbedrijven in om aan beveiligers te komen. In recente afspraken tussen die bedrijven en de luchthaven ziet de vakbond dat de luchthaven vooral focust op goedkoop personeel. Vertraging en enorme rijen "Dit hebben we het afgelopen jaar gekend en dit heeft tot de crisis in 2022 geleid", merkt De Bie op. Door een tekort aan beveiligers ontstonden er toen enorme rijen op Schiphol. Ook waren veel vluchten vertraagd door problemen in de bagage-afhandeling. Uit onderzoek bleek later dat de luchthaven de situatie moeilijk onder controle kon krijgen, doordat de luchthaven veel werk goedkoop had uitbesteed. Schiphol gooide sindsdien het roer om en verbeterde de arbeidsvoorwaarden van personeel op de luchthaven.

'Kwartier pauze is al te veel' Volgens De Bie waren Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen de afgelopen 3 jaar op de goede weg met het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, maar nu waarschuwt hij voor een trendbreuk. "Er wordt bezuinigd op beveiligingspersoneel. Beveiligers kunnen hierdoor korter pauze houden en werken in zware roosters." Dit merkt ook beveiliger Jesper Drenth. "Een kwartier pauze is vaak al te veel. En van dat kwartier wordt de looptijd dan ook afgehaald." Ook merkt hij dat de nadruk op efficiëntie gevolgen heeft voor de doorlooptijd. "We mogen maar met 2 beveiligers bij een poort staan. Dus als iemand even naar de toilet moet, dan moet de poort meteen sluiten."

Wat is de oplossing? Het oplossen van het personeelstekort op de luchthaven is niet makkelijk, erkent campagneleider De Bie. Moeten passagiers dan maar meer betalen voor hun ticket? "Ik weet niet waar het geld vandaan moet komen", antwoordt hij. "Maar er moet een systeem komen waarbij concurrentie niet de boventoon voert, maar goede arbeidsvoorwaarden." Kantelpunt Over een paar weken begint Schiphol met de aanbesteding voor grondafhandelaren. Het aantal afhandelaren wordt teruggebracht van zes naar drie, dit moet zorgen voor minder concurrentie. Meerdere onderzoekers concludeerde eerder namelijk dat de arbeidsomstandigheden bij deze afdeling onder druk stonden door de grote concurrentie. FNV doet aan de vooravond van deze nieuwe aanbesteding een oproep: "Schiphol staat op een kantelpunt. De directie kan blijven drukken op de kosten of kiezen voor kwaliteit, zekerheid en een luchthaven waar mensen met trots werken."