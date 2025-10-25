Laatste weekend voor de Tweede Kamerverkiezingen: zo staan de partijen er nu voor
Waar kleine partijen de laatste stemmen op straat proberen binnen te halen, doen grote dat vooral in televisieprogramma's en tijdens debatten. Met nog maar 4 dagen tot de verkiezingen spant het erom: welke partij wordt de grootste? "Eindspel is begonnen."
Als we de peilingen moeten geloven, gaat de PVV aan kop. Vlak daarachter zijn er vier partijen die nog moeten knokken om de tweede grootste partij te worden, iedere stem telt. Politici weten dat maar al te goed en halen daarom alles uit de kast.