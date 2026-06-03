Kyndryl mag DigiD niet overnemen, maar het Amerikaanse bedrijf mag zich wél bemoeien met onze defensie: dat zit zo

Het plan om de infrastructuur van defensie te vernieuwen loopt al jaren. Ondertussen wordt een miljardenproject dat financieel helemaal uit de hand aan het lopen is. Nu Kyndryl betrokken is roept dat - ook in de Tweede Kamer - de vraag op waarom dit bedrijf zich niet mag mengen in het beheer van DigiD, maar wel in de digitale wereld van onze krijgsmacht.