KLM vliegt weer naar Israël, maar hoe wordt dat besloten? 'Veiligheid is nummer één in luchtvaart'

'Niet veilig? Niet vliegen'

Uit die analyse trekt KLM nu de conclusie dat het veilig genoeg is. "Maar als het op een gegeven moment toch niet veilig blijkt te zijn, wordt er gewoon niet gevlogen", zegt Melkert. De vliegmaatschappij blijft de situatie de komende weken dan ook strak in de gaten houden, verwacht hij.

In het geval van MH17, bijna 11 jaar geleden, was er ook een analyse gemaakt. "Maar die was achteraf gezien niet goed", concludeert Melkert. "Men had gezegd: 'Er vinden allerlei oorlogshandelingen plaats op de grond, en we sluiten het luchtruim tot een bepaalde hoogte.' MH17 vloog precies boven die hoogte waarvan men dacht dat het veilig was. Dat was dus niet zo. Dat is hartstikke fout gegaan."

MH17 was 'game changer'

De MH17-ramp heeft wel invloed gehad op de analyses die vandaag gemaakt worden, weet de luchtvaartexpert. "We zien dat na het neerhalen van MH17 de houding echt veranderd is door de hele wereld. Er wordt steeds eerder ingegrepen en steeds eerder besloten om toch niet over een bepaald gebied heen te vliegen."

Melkert geeft toe dat het altijd ergens fout kan gaan, "maar veiligheid is wel nummer één in de luchtvaart. Wat dat betreft wil de luchtvaartmaatschappij het altijd zeker weten." Of je dus gewoon die vlucht naar Tel Aviv kan boeken, mocht je dat willen? Volgens deze expert wel. "De analyse die KLM maakt is heel serieus."