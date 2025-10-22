Kiezers weten steeds later op wie ze gaan stemmen: dit is waarom
Met nog een week voor de verkiezingen, is er een groep Nederlanders die nog niet weet op wie ze gaan stemmen. Uit onderzoek van het Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat dit steeds vaker gebeurt. En dat heeft ook effect op hoe campagnes worden gevoerd.
Waar bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen 30 procent van de stemmers pas in de laatste dagen voor de verkiezingen een keuze maakten, was dat aan het begin van deze eeuw nog 15 procent, stelt het Nationaal Kiezersonderzoek. "Mensen stellen die beslissing uit omdat er steeds meer partijen zijn die behoorlijk op elkaar lijken", verklaart Henk van der Kolk bijzonder hoogleraar Electorale Politiek.