Keert Marco Borsato ooit terug op het podium? Ook bij vrijspraak is dat nog maar de vraag

Tientallen jaren domineerde Marco Borsato de hitlijsten. Hij was coach in The Voice of Holland en ambassadeur voor War Child. Hij raakte alles kwijt na een aangifte van een jonge vrouw die zegt talloze keren onzedelijk door hem te zijn betast toen zij 15 jaar oud was. Een meisje dat hij als zijn dochter zag, zij hem als een vaderfiguur.

Voor altijd 'gecanceld'?

Wat het vonnis ook zal zijn, gevallen sterren hebben tijd nodig om er weer bovenop te komen. "Dat zal jaren duren", zegt mediawetenschapper Simone Driessen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze doet al lange tijd onderzoek naar cancelcultuur: het publiek boycotten van sterren nadat zij een fout hebben begaan.

'Cancellen' wordt niet alleen door het publiek bepaald, zo'n boycot is volgens de wetenschapper een samenspel. "Een radiostation die dat besluit, een concertpodium die hem niet meer wil, een sponsordeal. Bij Marco Borsato kun je best veel partijen aanwijzen", legt ze uit. "En de media hebben, door de vraag of hij gecanceld is op te werpen, ook een oordeel over het narratief." Als dat proces eenmaal gaande is, is dat moeilijk te stoppen. "Je hebt dan echt een scenario nodig dat voor jou pleit."