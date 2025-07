Kans op overleven van kanker steeds groter in Nederland, maar vraag is of overheid dat kan betalen

Het zijn hoopvolle cijfers, vindt oncologisch chirurg Gerrit-Jan Liefers van het LUMC. "Deze cijfers betekenen dat we over 10 jaar gemiddeld 10 procent levensverlenging voor mensen hebben gewonnen."

Als oorzaak noemt Liefers onder meer dat er op grote schaal onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van kanker, met nieuwe behandelmethodes en nieuwe geneesmiddelen tot gevolg. Denk aan immunotherapie. Maar, benadrukt hij, of dit onderzoek vol te houden is, is maar de vraag, want het kost ontzettend veel geld.