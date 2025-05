Kan landelijke aanpak ervoor zorgen dat meer cold cases worden opgelost? 'Overzicht nodig voor goed onderzoek'

'Soort nattevingerwerk'

Hoeveel coldcasezaken er precies zijn, is dan ook onduidelijk. Van der Kemp: "Dat heeft te maken met de definities die aan zaken worden gegeven, welke type zaken er wel en niet onder vallen. Dat varieert dus heel erg." En dat zorgt volgens hem voor een versnipperd beeld.

"Dat betekent dat er heel weinig duidelijkheid is: over welke zaken hebben we het, welke zaak wordt wel opgepakt en welke niet, en wat speelt er dan in die zaak?", legt hij uit. Een goed voorbeeld van wat er nu misgaat, vindt ook Wicky. "Het is nooit precies bijgehouden om hoeveel moorden en vermissingen het gaat, dus het is een soort nattevingerwerk geworden."

Zicht op nieuwe kansen

Vandaag, op Nationale Cold Case Dag, is het nieuwe plan van aanpak gepresenteerd. Van der Kemp vertelt wat dit precies inhoudt: "Een eenduidige definitie, een zelfde manier van werken, een goed systematisch overzicht zodat duidelijk wordt: in welke zaken liggen eigenlijk nog welke kansen?"

De criminoloog vertelt dat er soms bijvoorbeeld nieuwe kansen ontstaan door nieuwe forensische technieken. "Er zijn in heel veel zaken mogelijkheden, maar niet in alle", zegt hij. "Dus je moet heel goed kunnen onderzoeken in welke zaken bieden dit soort type onderzoek nieuwe kansen?"