Kan JA21 een rol spelen in nieuw kabinet? 'Wij zijn een hecht en stevig team'
Mocht de nieuwe coalitie over rechts willen, dan zijn alle ogen gericht op JA21. Want met die partij zou de coalitie dichtbij een meerderheid zijn. Maar de vraag is of JA21, dat niet lang geleden bijna uit de Tweede Kamer verdween, wel stabiel genoeg is.
De partij zelf heeft er vertrouwen in, zij ziet zichzelf als stabiel genoeg om mee te regeren. "Wat positief is aan JA21, is dat het allemaal mensen zijn die een politieke functie hebben gehad. Het zijn mensen die weten waar ze aan beginnen", merkt JA21-watcher Chris Aalberts op.