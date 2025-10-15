Kan flyeren voor politieke partij nog veilig? Dit merken vrijwilligers van 'verharde sfeer' op straat

Dat landelijke politici te maken krijgen met agressie, is bekend. Afgelopen weekend nog werd Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA belaagd in een café. Maar hoe gaat dat bij vrijwilligers die nu flyeren op straat? "Dan gaat - boem - de deur dicht."

Tamar Berkhout is sinds een jaar vrijwilliger voor GroenLinks-PvdA en flyert dit jaar voor het eerst, onder andere in Apeldoorn. "Ik kan niet het vergelijken met andere jaren, maar ik ben wel heel erg geschrokken van wat er met Timmermans is gebeurd dit weekend", begint ze. Fel, kortaf of vriendelijk Zelf merkt ze ook weleens iets, bijvoorbeeld dat de reacties online fel zijn. "Ik blokkeer best weleens iemand als ik van alles naar mijn hoofd krijg. Die hoef ik dan niet voor de deur te hebben." Over het algemeen zijn mensen in Apeldoorn vriendelijk, een enkeling wat kortaf. "Een man liep gisteren met een stapel eieren en die zei dat hij, als Timmermans aan de macht komt, net zo goed al die eieren op de grond kan laten vallen, want heel Nederland gaat naar de verdommenis", vertelt Tamar. "Ik blijf dan vragen stellen maar niet iedereen staat daar voor open."

'Boem, de deur dicht' Vrijwilliger Nico Sjoer draait al bijna 40 jaar mee als vrijwilliger. Nu, net als Tamar, voor GroenLinks-PvdA. "De meeste mensen zijn nog steeds blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen, maar soms kunnen ze ook agressief zijn, hard", merkt hij. Hij gaat verder: "Dan zeggen ze dat politici leugenaars zijn en dat wij dan ook nog eens aan de deur komen, en dan gaat - boem - die deur dicht." Voorbeeldfunctie politici Volgens voormalig spindoctor van de VVD Bas Erlings is het 'vooral zonde' als flyeraars last hebben van een grimmige sfeer. "Want uiteindelijk heeft het flyeren en langs de deuren gaan met je windjas, een sociale functie. Je laat ermee zien dat we met elkaar in het hele land een keuze aan het bepalen zijn. Als dat niet meer lukt omdat mensen te boos en te agressief zijn, dan zijn we echt iets aan het kwijtraken."

Als je in de Tweede Kamer doet alsof de andere politicus gek is, moet je niet gek opkijken dat mensen in het land dat gaan geloven Voormalig VVD-spindoctor Bas Erlings over de harde taal in de politiek