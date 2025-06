Kan een scriptie nog wel echt toetsen of een student mag afstuderen? 'Met AI schrijft je hem in een paar minuten'

Abdelkader Karbache is voorzitter van de LSVB en student aan de TU Delft. Hij zegt: "Met AI kan je de computer in een paar minuten een bachelorscriptie laten schrijven, het wordt tijd dat we op een andere manier gaan kijken naar scripties." Gisteren waarschuwden experts hier ook al voor in het AD.

ChatGPT

De roep om iets rond de scripties te veranderen deed de LSVB al eerder, de studentenvakbond wees er in 2019 op dat de scriptiebegeleiding onder de maat zou zijn terwijl alleen studenten die het kunnen betalen privé-begeleiding kunnen regelen.

Nu gaat het de LSVB om de 'generatieve AI'-systemen zoals ChatGPT die - als ze de juiste opdracht krijgen - hele stukken van scripties kunnen schrijven.

Anders naar onderwijs kijken

En wat toets je dan nog? Filosoof en data-ethicus Piek Knijff ziet ook dat de scripties in deze tijd problematisch zijn: "De student moet met een scriptie laten zien dat hij over onderzoeksvaardigheden, schriftelijke vaardigheden en reflectie beschikt en als je ChatGPT of andere AI inzet dan weet je niet of de student die vaardigheden heeft."

Moeten we de scriptie helemaal schrappen? "Ik denk dat we anders naar het onderwijs moeten kijken", zegt Knijff. "Door de komst van ChatGPT en andere AI-systemen moeten we helemaal teruggaan naar de vraag: wat willen we toetsen en hoe? Een eindwerkstuk of scriptie moet dan inderdaad een andere vorm krijgen."