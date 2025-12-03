De publieke omroep moet flink bezuinigen: het budget gaat met 157 miljoen euro omlaag. Meerdere programma's verdwijnen en daarmee ook banen. Maar vooralsnog niet die van goedbetaalde bestuurders en managers. "Dat is de eeuwige discussie in Hilversum."

Kan bezuiniging op NPO worden betaald door te snijden in aantal managers? 'Sprokkelt zo wat geld bij elkaar'

Deze weken maken de omroepen bekend hoe zij gaan bezuinigen. Bekende programma's - sommige al decennia op de buis - zijn volgend jaar voor het laatst te zien. Maar volgens Huub Stapel kan er ook op een andere manier flink bespaard worden. Door te snijden in het aantal bestuurders en managers bij de publieke omroep, stelde de acteur voor in talkshow Eva. Hoe zit dat? Geen nieuwe discussie Mediahistoricus Huub Wijfjes vertelt dat de discussie rond de (top)salarissen zeker niet nieuw. "Er wordt vaak gedacht dat als je maar managementlagen opheft je dan voldoende geld bij elkaar krijgt om enorm te bezuinigen op het budget van de publieke omroep." Bestuurders mogen maximaal 233.000 euro per jaar verdienen. Een flink deel van de 'toplaag' weghalen om zoveel mogelijk programma's uit te kunnen blijven zenden? Zo makkelijk is dat volgens hem niet. "Je sprokkelt er wel wat geld mee bij elkaar, en misschien moet je het ook blijven doen", zegt hij. "Maar het is niet mogelijk om de omvangrijke bezuinigingen van nu op te vangen met alleen het schrappen van die managementlagen."

Relatief klein bedrag Het is ook eerder gebeurd, weet Wijfjes. "Een jaar of 10 geleden zijn de fusies van omroepen afgedwongen." Dat heeft uiteindelijk geleid tot de drie grote fusieomroepen AVROTROS, BNNVARA en KRO-NCRV. "En daar is toen wel wat geld mee bezuinigd."

Het gaat om klein geld vergeleken met de enorme bezuiniging die nu van de publieke omroep wordt geëist mediahistoricus Huub Wijfjes

"Maar het gaat om klein geld vergeleken met de enorme bezuiniging die nu van de publieke omroep wordt geëist", voegt hij daaraan toe. Die kan volgens de mediahistoricus alleen maar voor elkaar gekregen worden als er programma's worden geschrapt, wat nu dus ook gebeurt. 'Managers zijn nodig' Dat er op dit moment ook wordt gewezen naar de bestuurders en managers bij de publieke omroep is logisch, vindt Wijfjes. "Want nu hebben mensen die met de inhoud bezig zijn er juist heel veel last van", doelt hij op het feit dat er mogelijk honderden banen verdwijnen bij de NPO. Maar de bestuurders en managers zijn ook nodig, weet hij. In de moderne maatschappij wordt volgens hem verwacht dat in organisaties alles soepel en efficiënt verloopt. "Dat heb je bij de omroepen ook. En daar heb je managers voor nodig. Dus helemaal opheffen van dat soort medewerkers, dat kan niet."

NPO eerst hervormen? Wais Shirbaz van journalistenvakbond NVJ vindt dat een discussie rond de managementlagen juist onderdeel moet zijn van een grote hervorming bij de publieke omroep. Wat dat betreft komen de opgelegde bezuinigingen volgens hem nu te vroeg. Hierdoor is er eigenlijk geen ruimte om de NPO goed te hervormen, legt hij uit.