Jonge vrouwen vinden achternaam van man aannemen 'romantisch’, maar oudere generatie denkt daar anders over

Opvallend is dat het grootste deel van de vrouwen van 65 jaar of ouder zegt dat ze hun eigen achternaam als enige naam willen houden, terwijl van de vrouwen tussen 18 en 34 jaar slechts 23 procent daarvoor kiest.

Er zijn verschillende varianten mogelijk: na een huwelijk je eigen achternaam houden als enige naam, de naam van je partner houden als tweede of eerste achternaam, of alleen de naam van je partner nemen. Ook mannen hebben deze mogelijkheid.

EenVandaag deed onderzoek onder het Opiniepanel naar opvattingen van vrouwen over het al dan niet houden van je eigen achternaam binnen huwelijken. Terwijl het voor een deel van de oudere vrouwen belangrijk is om hun eigen achternaam te houden, lijkt het voor de jongere generaties minder belangrijk . Zij nemen vaker de naam van hun (mannelijke) partner over.

Aanvankelijk wilde ze alleen de achternaam van haar vriend aannemen, omdat een gedeelde naam eenheid schept. Maar hij vond dat erg on-feministisch. De Koning: "Misschien is het ook wel een beetje onfeministisch, maar de tegenhanger is dat het iets warms heeft."

Eén van de vrouwen die voor een dubbele naam kiest, is Susan de Koning (28). Na haar huwelijk, komende januari, heet zij De Koning-Schuurbiers. "In mijn familie hebben alle vrouwen de naam van de man aangenomen."

Dat maar een derde van de vrouwen in het onderzoek zegt alleen hun eigen achternaam te willen, is volgens De Koning een teken dat er blijkbaar geen sociale druk is om per se je eigen naam te houden.

Voor De Koning is het aannemen van de achternaam van haar mannelijke partner niet beladen, ook al erkent ze dat de geschiedenis ervan gaat over ongelijkheid. "Ik vind het ingewikkeld. De oorsprong van het aannemen van de naam van je man ligt wel in de achterstelling van vrouwen, maar veel dingen hebben een niet zo geëmancipeerde oorsprong en kunnen later alsnog prima zijn. Zoals dat een aangepaste versie van Sinterklaas ook prima is."

"Mijn vriend en ik zijn er uitvoerig over gaan praten, en kwamen erop uit dat ik mijn eigen naam eerst neem en daarna die van hem, en hij doet dat omgekeerd ook. Op alle officiële documenten dragen we dan elkaars naam en dat vind ik iets goeds, omdat je aangeeft dat er een eenheid is."

"Tot in 1956 werden vrouwen zodra ze trouwden handelingsonbekwaam. Hun handtekening was niet meer rechtsgeldig, alsof ze minderjarig waren. Ze mochten geen grote beslissingen nemen, ook niet over hun eigen leven, ook niet over hun eigen geld als ze dat hadden. Dat is niet zo lang geleden."

Jansen publiceerde in 2022 het boek 'De omwenteling: of de eeuw van de vrouw'. Dat boek beschrijft de afgelopen honderd jaar vanuit het perspectief van vrouwen, vanaf 1919, toen vrouwen voor het eerst naar de stembus mochten. Het laat zien dat er niet eerder zoveel veranderde in het leven van vrouwen.

Dat het kiezen van een achternaam ieders eigen keuze is, beaamt schrijfster en podcastmaker Suzanna Jansen (60). "Niemand hoeft vrouwen te vertellen wat ze moeten doen. Dat is al lang genoeg gedaan."

Meetellen

Die achternaam is in de geschiedenis erg belangrijk geweest. Jansen: "Mijn moeder is van 1922, ze is getrouwd in 1948 en nam uiteraard - zo was de gewoonte in die tijd - de naam van haar man aan."

"Maar er is een moment geweest dat de overheid getrouwde vrouwen aanschreef op hun eigen naam", gaat ze verder. "Er viel toen post van de gemeente op de mat met alleen mijn moeders eigen achternaam erop. Het geluk spatte van haar gezicht toen mijn moeder dat zag, dat ze meetelde."

Andere wetten

Jansen schreef haar boek ook omdat ze merkte dat heel veel jongere vrouwen tussen de 20 en 50 jaar eigenlijk niet weten waar vrouwen vandaan komen. "Ze weten niet dat er tot kort geleden heel verschillende wetten golden."

"Dat het voor vrouwen enorm uitmaakte of je trouwde of niet trouwde, en dat vrouwen als ze trouwden hun identiteit verloren", legt ze uit. "Het beeld dat de vrouw ondergeschikt was en als ze trouwde eigendom werd van haar man, dat zit ook in die naam; dan ben je van hem."