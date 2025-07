Je kind wel of niet vertellen over misbruik? Ouders in zedenzaak Barendrecht staan voor 'duivels dilemma'

Het misbruik kwam in september aan het licht. "In het begin waren er zoveel vragen en was er zoveel onduidelijkheid", vertelt de advocaat over die periode. Inmiddels is het bijna een jaar later. "Hun leven staat volledig op zijn kop en zal nooit meer zo worden als het was."

Advocaat Angélica Hamers staat 27 slachtoffers en hun ouders bij in deze grote zedenzaak en ziet van dichtbij wat het met hen doet. "Er echt een bom afgegaan binnen deze gezinnen. De schrik voor ouders is enorm geweest."

Mels van B. werd in september opgepakt voor verdenking van ontucht met minderjarige meisjes. Eind vorig jaar was de eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Op vrijdag staat opnieuw een zogenoemde pro-formazitting gepland. De verwachting is dat de zaak pas volgend jaar inhoudelijk behandeld zal worden.

"Een duivels dilemma", noemt Hamers het. "Ouders zitten met de vraag: heeft mijn kind daadwerkelijk geen bewuste herinneringen meer aan het misbruik, of heeft het het misbruik misschien weggestopt? En wat gebeurt er als ik het wel of juist niet vertel? Er is geen handleiding hoe je hiermee moet omgaan."

Een deel van de slachtoffers zou door Van B. zijn gedrogeerd, stelde de rechter eerder. Dat brengt ouders van slachtoffers in een bijzonder moeilijke positie. Want wat vertel je je kind, als het zich het misbruik misschien helemaal niet bewust herinnert?

Vertellen of juist niet?

Joyce ten Doeschate-de Gruijl is psycholoog in het Centrum Seksueel Geweld (CSG) van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en herkent de worsteling van ouders. Jaarlijks worden in het CSG zo'n 200 kinderen behandeld die slachtoffer zijn van misbruik of mishandeling. Ook slachtoffers van Van B. zijn opgevangen en behandeld in het centrum.

"Aan de ene kant wil je je kind dit soort dingen liever niet vertellen", legt ze uit. "En als je kind het niet bewust heeft mee gekregen, dan kun je denken: laat ik doen alsof het niet is gebeurd." Tegelijkertijd hebben kinderen volgens haar 'heel vaak' door dat er iets is. "Daarnaast moet je als ouder ook afwegen: wil je zo'n groot geheim met je meedragen? En wat als je kind later op een andere manier achter de waarheid komt?"

'Afhankelijk van kind'

Volgens Hamers is er geen duidelijk advies te geven over wat ouders het beste kunnen doen. "Ouders gaan hier verschillend mee om. Er zijn er die het wel hebben verteld en anderen die juist niets hebben gezegd."

Als moeder of vader weet iemand meestal wel wat het beste is voor hun kind, zegt de advocaat. "Dat is ook afhankelijk van het kind zelf." Mocht een ouder ervoor kiezen om niets te vertellen, dan is het volgens Hamers slim om op te schrijven waarom niet. "Als het kind later vragen heeft, kun je je beweegredenen beter uitleggen."