Is er dan toch buitenaards leven? Amerika maakt honderden geheime documenten over ufo's openbaar
Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: is er buitenaards leven? Over het bestaan van 'vliegende schotels' wordt al decennia gespeculeerd. De Amerikaanse overheid heeft nu eindelijk geheime documenten en filmpjes vrijgegeven over ufo-waarnemingen.
Het gaat in totaal om 160 documenten waarin vermeende waarnemingen van ufo's worden beschreven. Ook onverklaarbare incidenten in Nederland worden daarin genoemd. Volgens president Donald Trump kunnen mensen nu voor zichzelf bepalen of er buitenaards leven bestaat. Maar of je er echt heel veel wijzer wordt? Dat is maar de vraag.