Is een vrouwenquotum een goed idee? Een voor- en tegenstander in discussie
Voor de top van grote bedrijven geldt er al een vrouwenquotum: minimaal 30 procent van bestuurders moet vrouw zijn. Dat lijkt te werken, maar tegenstanders zeggen altijd voor de beste kandidaat te willen kiezen, los van hun geslacht. Wat vind jij?
Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw, ziet het vrouwenquotum als onmisbaar om ongelijkheid te doorbreken. Esther de Jong, directeur van NCD, vindt juist dat een quotum averechts werkt en dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht. Via drie stellingen gaan zij met elkaar in debat over nut, noodzaak en gevolgen van het vrouwenquotum.
